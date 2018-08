Mittagsbörse: DAX, MDAX im Plus, TecDAX verliert leicht - VW, BMW, Axel Springer, Aixtron gewinnen - Medigene verliert deutlich Die gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt hält weiter an. Der DAX legt bis zum frühen Nachmittag 0,2% auf 12.562 Punkte zu, der MDAX 0,4% auf 27.215 Zähler. Einzig der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...