Supercomputer gelten als Schlüssel zum Erfolg bei Zukunftstechnologien wie KI. Europa, China und die USA liefern sich ein Wettrüsten. Doch im Alltag stehen Forscher vor der Frage: Was machen wir jetzt mit dem Riesending?

Wenn Lars Hoffmann von seinem Arbeitsalltag berichtet, klingt das nach der Geschichte eines Abstiegs: vom promovierten Klimaforscher ins Callcenter. Hoffmann ist Physiker, Studium und Promotion an der Universität Wuppertal, Gastdozent in Boulder, Colorado. Und er sagt: "Ein großer Teil meiner derzeitigen Arbeit besteht darin, die Nutzer beim Umgang mit den Rechnern zu beraten und zu unterstützen."

Unzufrieden, versichert Hoffmann, sei er damit keineswegs. "Die Aufgabe ist abwechslungsreich und hochkomplex." Was Hoffmann damit meint, wird erst verständlich, als er zeigt, was er unter "den Rechnern" versteht: ein Raum, so groß wie ein Handballfeld, vollgestellt mit schwarzen Blöcken, dazwischen ein paar Paletten voller Festplatten. Ab und zu betreten zwei Herren in Arbeitsmontur die Halle, ziehen mal hier eine Festplatte aus den Blöcken und stecken mal dort eine neue hinein. "Das ist der derzeit schnellste Supercomputer, den es in Deutschland gibt", sagt Hoffmann.

Sein Arbeitsplatz ist das Forschungszentrum Jülich, hervorgegangen aus einem Standort zur Entwicklung der Kernenergie. Gut 2000 Wissenschaftler forschen hier, 140 davon am Jülich Supercomputing Centre (JSC), einem von drei Standorten für deutsche Hochleistungsrechner. Die anderen beiden befinden sich an der Universität Stuttgart und am Leibniz-Zentrum Garching bei München. Hier ringt die Republik um ihren Platz in der globalen Wirtschaftswelt von morgen: Nur wer im Besitz überragender Rechenkapazitäten ist, hat die Chance, bei bedeutenden Zukunftstechnologien vorne mitzuspielen. Die Vernetzung von Fabriken, die Steuerung autonom fahrender Autos, die Erschließung immer neuer datengetriebener Geschäfte - all das wird nur möglich sein, wenn immense Mengen an Informationen zuverlässig verarbeitet werden können.

Die Kategorien, in denen Superrechner miteinander verglichen werden, bewegen sich in kaum mehr fassbaren Dimensionen: Ein Petaflop entspricht einer Billiarde (tausend Billionen) Rechenoperationen in der Sekunde. Der schnellste Rechner der Welt schafft 60 Petaflops. Derzeit in der Entwicklung befindliche Computer sollen demnächst den Exaflop am Markt etablieren. Die Leistung würde sich dabei noch einmal vertausendfachen.Genutzt werden die Hochleistungsrechner derzeit vor allem im Feld der Materialwissenschaften, also zum Beispiel zur Bestimmung der Eigenschaften von Stoffen unter dem Einfluss von Hitze, zur Simulation von Klimaveränderungen und Hirnströmen, in der Biophysik und der Strömungsmechanik. Doch bis an ihre Leistungsgrenze müssen sie dabei nicht gehen. Daher stellt sich mit jedem neuen Rekord in der komplizierten Disziplin der IT-Ingenieurkunst eine laienhaft klingende Frage umso dringlicher: Was sollen, wollen und können Menschen mit diesen Ultraschallcomputern und all ihrer Rechenleistung überhaupt anfangen?

Norbert Attig leitet in Jülich den Bereich Application Support; der Betrieb der Superrechner fällt in seine Verantwortung. Attig ist Mathematiker, auch den Erfolg seiner Arbeit misst er in Zahlen. Drei Erfolge sind es insgesamt, zwei davon klingen ausgezeichnet. Erstens: Der Superrechner muss stabil laufen. "Wir haben nur circa alle 14 Tage einen Ausfall einzelner Rechnerblöcke", sagt Attig. Drei bis vier Stunden dauere die Reparatur. Zweitens: Die Auslastung der Computer ist gut. 93 Prozent der gesamten Zeit seien die Maschinen mit dem Rechnen beschäftigt. Ein klasse Wert. Nur hapert es, drittens, bei der Effizienz des Betriebs. Attig misst, zu welchem Anteil die Kapazität des im Betrieb befindlichen Rechners tatsächlich genutzt wird: "Der Wert liegt knapp unter zehn Prozent."

Grenzen der Benchmark

Warum also investiert die Welt Millionen in eine Technologie, wenn sie deren Möglichkeiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...