Nasdaq-100 - Die Käufer lassen nicht locker

Der Nasdaq-100 Index folgte den Aufwärtszielen zuletzt wunderbar und erreichte eine im Stundenchart beschriebene Pullback-Linie. Dort konsolidierte der Index gestern etwas, steigt aber heute schon wieder auf neue Allzeithochs.

Wie so oft in der Vergangenheit, treiben es die Techs in den USA auf die Spitze. Das nächste Kursziel im Tageschart, welches sich nach dem Ausbruch auf neue Hochs ableiten lässt, notiert bei 7.721 Punkten. Zuvor wäre aber eine Bestätigung des Ausbruchs über den Widerstand bei 7.511 Punkten gut, um die konstruktiven Kursmuster der vergangenen Tage fortzuführen. Fangen die Käufer den Index um 7.510 Punkte wieder auf und bewirken im Anschluss weitere Hochs, wäre der Aufwärtstrend nochmals untermauert.

Ein Schlusskurs unter 7.500 Punkten würde das kurzfristige Chartbild etwas eintrüben. Solange der Index aber den EMA50 bei derzeit knapp 7.330 Punkten hält und verteidigt, haben die Bullen mittelfristig klar das Sagen.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.07.2018 - 29.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 - 29.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

