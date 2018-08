Im Handelsstreit zwischen den USA und Kanada geben sich beide Ländern optimistisch. Die Börsen befinden sich im Auftrieb - auch dank Amazon und Google.

Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und Kanada hat der Wall Street am Mittwoch weiteren Auftrieb gegeben. Beide Länder zeigten sich zuversichtlich, bis Freitag ein Handelsabkommen erreichen zu können.

Die Verhandlungen seien auf gutem Weg, sagte US-Präsident Donald Trump. Auch Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau und seine Chefunterhändlerin Chrystia Freeland erklärten, ein Abkommen sei in Reichweite, jedoch noch nicht sicher.

Die Gespräche über einen neuen Handelspakt sind nötig, weil Trump das bisherige Freihandelsabkommen Nafta, dem auch Mexiko angehört, zu seinen Gunsten ändern will. Mit Mexiko hatte Trump am Montag nach monatelangen Verhandlungen eine vorläufige Einigung erzielt. Trump liegt beim Thema Handel auch mit China und der EU im Streit, was zu Unsicherheit an der Börse geführt hat. Anleger hoffen daher auf Entspannung.

Zur positiven Grundstimmung trugen außerdem Kurszuwächse bei den Index-Schwergewichten Amazon und Google sowie ein unerwartet kräftiges Wachstum der US-Wirtschaft bei. Beflügelt von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...