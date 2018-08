Die anhaltende Verbreitung von Neuentwicklungen im Bereich Internet der Dinge (IoT) und die komplexen Anforderungen, die die Hochfrequenz-Integration mit sich bringt, führt dazu, dass Entwickler Messgeräte benötigen, die in unterschiedlichen Disziplinen verwendet werden können. Eine einzelne IoT-Entwicklung kann die HF-Übertragung, digitale und analoge Design-Elemente miteinander kombinieren. Daraus resultiert, dass Designer oft Schaltungen vermessen müssen, die beides enthalten, die Analyse des HF-Designs und die gleichzeitige Untersuchung von weiteren Subsystemen, die durch Wechselwirkungen beeinflusst werden können. Designprobleme können in eingebetteten oder HF-Signalen sowie durch ungewollte Abstrahlung entstehen, während die Ursache in einem dieser Signale oder in dem mechanischen Design (zum Beispiel Gehäuse) liegen kann. Im Gegensatz zu anderen Echtzeit-Spektrumanalysatoren bietet die RSA5000/RSA3000-Serie eine Kombination aus traditionellem sweep-basierenden und Echtzeit-Spektrumanalysator mit unterschiedlichen integrierten Triggern und einem Zwischenfrequenz-(ZF)-Ausgang an, um zusammen mit einem Oszilloskop eine erweiterte Multi-Domain-Analyse durchzuführen.

Debugging

Eine Identifizierung von Ereignissen beginnt mit dem Erfassen und der Verifikation eines Signals im Zeit- oder Frequenzbereich. Einer der Vorteile der RSA5000/RSA3000-Serie ist es, Signale sowohl im Zeitbereich als auch im Frequenzbereich gleichzeitig oder getrennt darzustellen. Sobald abweichende Symptome in der Frequenzanalyse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...