RIB Software 2.18% MaxiScalibusa (STOPLOSS): TrendSystem4: RIB Software AG ist neu im Trend System 4.0 und startet gleich durch. Herzlich Willkommen. Maxi Scalibusa. (30.08. 12:26) >> mehr comments zu RIB Software: www.boerse-social.com/launch/aktie/rib_software Tele Columbus 1.58% Scheid (TAKEOVER): Tele Columbus: Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die SDAX-Aktie nach einer Anpassung der Unternehmensprognose von 5,20 auf 6,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wichtig sei, dass es keine Abschreibungen und keine Verletzung von Kreditvereinbarungen gebe, wie zunächst am Markt befürchtet, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinen...

Den vollständigen Artikel lesen ...