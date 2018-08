In den letzten Tagen gab es (mal wieder) vermehrt Gerüchte darüber, dass der iPhone-Hersteller Apple an einem Einstieg bei Tesla interessiert sein könnte. Handfeste Informationen dazu gibt es bisher nicht. Interesse an Tesla zeigt Apple aber schon seit Längerem, nur nicht in der Art und Weise, wie sich das Anleger vermutlich wünschen.

Wie "CNBC" herausgefunden haben will, sind es vor allem die Mitarbeiter bei Tesla, die Apple im Visier hat. Allein im laufenden Jahr sollen 46 Angestellte von ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...