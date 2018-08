"Das Geschäftsjahr 2017/2018 war für die Systemair GmbH ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten im Exportbereich unseren Umsatz steigern und im Inlandsmarkt unsere Marktposition weiter ausbauen sowie ein Wachstum generieren. Es konnte in allen wesentlichen Geschäftsbereichen ein Zuwachs verzeichnet werden. Besonders die Bereiche Heizungsprodukte und Lüftungsgeräte übertrafen die Erwartungen bei weitem", freut sich Stefan Fischer, Geschäftsführer der Systemair GmbH. So konnte die Mitarbeiterzahl der Systemair GmbH auf 380 Mitarbeiter gesteigert werden. Auch der Bau des neuen Büro- und Kantinengebäudes stellt die Weichen für das weiterhin geplante Wachstum. "Diese Investition von ca. 3 Mio. Euro ist als klares Bekenntnis zum Standort Boxberg-Windischbuch zu verstehen. Dadurch wird auch deutlich, welch großes Potenzial die Systemair-Gruppe in der Systemair GmbH sieht", so Kurt Maurer, Geschäftsführer der Systemair GmbH und Mitglied des Vorstands der Systemair-Gruppe, mit Blick ...

