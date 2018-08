Der amerikanische Medizintechniker Invacare Corporation (ISIN: US4612031017, NYSE: IVC) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 1,25 US-Cents. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Invacare 0,05 US-Dollar Gesamtdividende aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 15,40 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,32 Prozent. Die nächste Auszahlung erfolgt am 26. Oktober 2018 (Record date: 12. Oktober 2018). Invacare mit Hauptsitz in Elyria, Ohio, ...

