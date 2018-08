Der heutige Aufsichtsratsvorsitzende und langjährige Vorstandsvorsitzende Wolfgang Fritsch-Albert (71) stellte den über 600 Gästen in der Halle Münsterland seinen Nachfolger vor. Mit Spannung hatten diese Nachricht vor allem die vielen anwesenden Mitarbeiter der vier Unternehmens-standorte in Münster erwartet. Unter den zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung befanden sich auch die Bundestags-abgeordnete Sybille Benning sowie Oberbürgermeister Markus Lewe. Das Unternehmer-Ehepaar Renate und Wolfgang Fritsch-Albert appellierte an die Mitarbeiter, das nun komplette Vorstandsteam, zu dem auch Dr. Meike Schäffler, Torsten Jagdt und Reiner Ropohl gehören, mit ganzer Kraft zu unterstützen. Beide betonten, auch im Aufsichtsrat nach wie vor nahe am Geschehen zu sein und mit dem neuen Vorstandsvorsitzenden die richtige Wahl getroffen zu haben. "Herr Dr. Perkmann sieht die Arbeit für ein ...

