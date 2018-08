bei leicht steigenden Umsätzen - im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr auf 6,5 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Die M1 Kliniken AG, ein führender privater Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Bereich der Schönheitsmedizin in Deutschland, setzte ihren profitablen Wachstumskurs fort und erhöhte den Konzernumsatz um 30% auf 28,9 Mio. Euro. Für das zweite Halbjahr 2018 sind nicht nur zusätzliche M1 Med Beauty-Standorte geplant, sondern auch weitere Fachzentren für ästhetische Zahnbehandlungen unter der neuen Marke "M1 Dental". Darüber hinaus arbeitet M1 zielgerichtet an der Internationalisierung. Noch im 2. Halbjahr 2018 soll in Wien der erste Auslandsstandort eröffnet werden. Die CR Capital Real Estate AG mit dem Schwerpunkt auf Projektentwicklungen in den Bereichen Wohn- und Healthcare-Immobilien, hat ihr aktuelles Bauprojekt "Hallesche Gärten" in Schkeuditz/Leipzig erfolgreich fortgesetzt. Bereits im April wurden die ersten Wohneinheiten an die neuen Eigentümer übergeben. Die vollständige Übergabe des 1. Bauabschnittes mit 96 Wohneinheiten soll bis Herbst 2018 erfolgen. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die CR bereits weitere angrenzende Flächen erworben und plant dort weitere Neubauten. Darüber hinaus hat sich CR Grundstücke im Berliner Umland, in attraktiven und infrastrukturell guten Lagen, gesichert. Der Halbjahresbericht 2018 der MPH Health Care wird im Laufe des Tages unter www.mph-ag.de/investor-relations zum Download zur Verfügung stehen. Über die MPH Health Care AG: Die MPH Health Care AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf Unternehmen in den Wachstumssegmenten des Gesundheitsmarktes. Dies schließt sowohl versicherungsfinanzierte als auch privatfinanzierte Segmente ein. Auch außerhalb des Gesundheitsmarktes nutzt die MPH Potentiale in wachstums- und ertragsstarken Branchen. Die Aktie der MPH Health Care AG notiert im Basic Board (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse. Weitere Informationen: www.mph-ag.de Kontakt: MPH Health Care AG E-Mail: ir@mph-ag.de 31.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MPH Health Care AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 897 30 86 60 Fax: 030 / 897 30 86 69 E-Mail: info@mph-ag.de Internet: www.mph-ag.de ISIN: DE000A0L1H32 WKN: A0L1H3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 719489 31.08.2018

