Weitere Anleihen-Emittenten haben in der letzten Augustwoche des Jahres (27. bis 31. August 2018 - KW35) ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht, so kann Hemdenhersteller ETERNA sein Ergebnis im ersten Halbjahr 2018 deutlich steigern, die Ekosem-Agrar AG kann aufgrund der "ausgebauten Milchleistung" den Umsatz erhöhen und die Joh. Friedrich Behrens AG berichtet ebenfalls von einem signifikanten Umsatzwachstum in den ersten sechs Monaten des Jahres. Hinsichtlich der Optimierung der Gesamtfinanzierungsstruktur prüft die Behrens-Gruppe nach eigenen Angaben übrigens Optionen zur vorzeitigen Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2015/20.

Die SeniVita Sozial gGmbH (SVS) wird nach eigenen Angaben noch im laufenden Jahr die ausstehende Zinszahlung in Höhe von 7,0 Prozent auf die Genussrechte und Genussscheine, deren Bemessungsgrundlage das Geschäftsjahr 2017 ist, ganz oder teilweise nachzahlen. Zwar müssten nach dem aktuellen Erkenntnisstand nicht liquiditätswirksame Abschreibungen auf die Beteiligung an der Tochtergesellschaft SeniVita Social Care GmbH (SSC) vorgenommen werden, wodurch für 2017 ein Jahresverlust entstehe, allerdings seien die vorhandenen Kapitalrücklagen ausreichend, um die Zahlung der Grundvergütung in Höhe von 7,0 Prozent auf die börsennotierten Genussscheine zu ermöglichen, berichtet SeniVita. Die SeniVita Social Estate AG (SSE) tritt in dieser Kalenderwoche ebenfalls mit einer Mitteilung in Erscheinung, so hat der neue Vorstand der SSE die Bilanzansätze und Vorlagen seiner Vorgänger zum Jahresabschluss der Gesellschaft geprüft und teilweise neu aufgestellt. Demnach beläuft sich das Jahresergebnis 2017 nach vorläufigen Zahlen auf minus 2,1 Millionen Euro (2016: minus 3,1 Millionen Euro).

