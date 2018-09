Politik gegen AfD und Linke, das bedeutete in Sachsen: Politik gegen das halbe Bundesland. Daran kann auch die Wirtschaft kein Interesse haben. Was tun?

Menschen über 30 werden sich noch erinnern: Deutschland hat sich mal gut angefühlt. Als die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ein Allzeittief erreicht hatte. Als das Land 4,5 Millionen Arbeitslose zählte. Zwölf Jahre ist das jetzt her.

Der Sommer 2006 war nicht ganz so sonnenreich wie der Sommer 2018. Aber die Fußball-Nationalmannschaft holte WM-Bronze, noch dazu im eigenen Land, und viele Deutsche jubelten schwarz-rot-gold, ohne dass einem dabei gleich mulmig zumute wurde.

Für einen klitzekleinen Moment in der Nachkriegsgeschichte schien es, als löste sich der deutsche Nationalkrampf. Als könnten Konservative ohne Stiernackenstolz dankbar dafür sein, in einem Land zu leben, das zu seiner Befreiung 1945 auf fremde Hilfe angewiesen war und seinen Wohlstand dem Großmut der Siegermächte verdankte. Und als könnten Linke ohne Antipatriotismusfuror akzeptieren, dass das Bearbeiten historischer Schuld nicht zwingend bedeuten muss, den Untergang Deutschlands durch seine rückstandsfreie Auflösung in einem Vereinten Europa nachzuholen.

Tatsächlich konnten sich viele Deutsche damals, vielleicht erstmals in ihrer Geschichte, ihrem Land entspannt verbunden fühlen. Nicht zuletzt, weil zum Beispiel französische und britische Besucher ihnen glaubhaft versicherten, sie würden die Deutschen nicht mehr fürchten oder bloß respektieren, sondern: mögen. Für ihren Arbeitsfleiß und ihre (Aus-)Gelassenheit. Für ihren bürokratischen Ernst und ihren biergartenlaunigen Frohsinn. Für die kritische Geschichtsbewusstheit, Funktionstüchtigkeit und Stabilität ihrer konsensbasierten Demokratie - und für den guten Willen ihrer Regierungen, die Welt Schritt für Schritt ein bisschen wohnlicher, friedlicher und grüner einzurichten. Noch sieben Jahre später stand dieses Deutschland wie ein leuchtender Leitstern am Abendlandhimmel. Als 2013 für eine BBC-Studie 26.000 Menschen in 22 Ländern befragt wurden, welches Land einen besonders positiven Einfluss in der Welt habe, landete Deutschland auf Rang eins, mit 59 Prozent Zustimmung.

Damit ist es gründlich vorbei. Sicher, es gibt noch ein paar Rockstars (Patti Smith, Eddie Vedder) und Schriftsteller (Ian McEwan), die wie viele ihrer Landsleute unter dem Schock von Donald Trump und Brexit stehen. Die aus den Dunkelkammern ihrer Länder heraus in die Welt spähen und dabei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) notwendig mit einer Art Leuchtfeuer der Freiheit verwechseln. Doch Fakt ist, dass Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ihr als internationaler Hoffnungsträger und europäischer Substanzpolitiker längst den Rang abgelaufen hat. Dass der hässliche Deutsche via CNN und BBC wieder allabendlich zu Gast ist in den Wohnzimmern der Welt. Und dass Deutschland sich für die meisten Deutschen so schlecht anfühlt wie lange nicht.

Die Zahl der Arbeitslosen hat sich seit 2006 fast halbiert. Die Zahl der Erwerbstätigen ist um 14,2 Prozent von 39,2 Millionen auf 44,8 Millionen in die Höhe geschnellt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sogar um 24,7 Prozent von 26,35 Millionen auf 32,87 Millionen. Deutschland, einig Lummerschland? Ist abgebrannt.

Vor exakt drei Jahren hat Merkel den Satz geprägt: "Wir schaffen das." Sie wollte damit Zuversicht verbreiten, das war in Ordnung, aber sie hat sich damals auch Kritik verbeten, monatelang, weil sie den Kontrollverlust des Staates kaschieren und ihre bedrohlich bröckelnde Macht absichern musste. Weil sie und ihre Getreuen in Koalition und grünlinker "Opposition" die Probleme laufend klein-, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...