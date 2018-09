Siemens Healthineers will zur Verbesserung der maroden Gesundheitsversorgung in den USA beitragen: Wie der TecDax-Konzern kürzlich bekannt gab, habe man hierfür mit der MUSC ("Medical University of South Carolina") eine "noch nicht dagewesene strategische Partnerschaft" geschlossen.

Die Allianz profitiere demnach zum einen vom Fachwissen der MUSC in der klinischen Pflege und Forschung sowie zum anderen von den technischen Lösungen und den Workflow-Verbesserungen von Healthineers. Gemeinsam ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...