Ohne jeden Zweifel tat der letzte Kurssprung der Aktie von Ballard Power Systems mehr als gut. Am Mittwoch konnte der Titel sich mit guten Nachrichten im Gepäck um knapp 20 Prozent steigern. Damit es jetzt langfristig noch weiter bergauf geht, dürfen die Bullen aber nicht nachlassen. Aktuell kämpft die Aktie noch mit einem Widerstand rund um die Marke von 3 Euro.

An diesem Niveau scheiterte Ballard Power Systems schon mehrfach im laufenden Jahr. So geschah es auch an diesem Freitag, als nach ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...