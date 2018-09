Der US-Präsident verschärft den Streit mit China und stellt die Absprachen über Autozölle mit der EU infrage. Das lässt die Börsen auch in der neuen Woche nicht kalt.

Aktienanleger hätten frohgelaunt in die neue Woche starten können. Schließlich hatten sich die USA und Mexiko mit einem vorläufigen Abkommen im Handelsstreit geeinigt. Die jüngsten Konjunkturdaten in Europa fielen positiv aus. Und die Inflationsrate im Euroraum ging von 2,1 Prozent im Juli auf 2,0 im August zurück, sodass Zinsschritte der Europäischen Zentralbank (EZB) unwahrscheinlicher werden - zumal auch die Kerninflation ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte abnahm. Diese klammert die schwankungsanfälligen Preise für Energie sowie Nahrungs- und Genussmittel aus.

Zu den positiven Meldungen gehörte außerdem, dass die Arbeitslosenquote in der Eurozone im Juli mit 8,2 Prozent den niedrigsten Wert seit November 2008 erreichte. Nachdem zuvor der Ifo-Geschäftsklimaindex stärker gestiegen war als erwartet, sah die Landesbank Baden-Württemberg "die Angst vor weniger Wachstum" als vorerst vertrieben an.

Doch dann polterte Handelskrieger Donald Trump wieder los. Plötzlich stellte der US-Präsident das mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vereinbarte Stillhalten im Streit um Zölle auf Autoimporte wieder infrage. Gegenüber der Finanznachrichtenagentur Bloomberg sagt er: "Die Europäische Union ist fast so schlimm wie China, nur kleiner". Gegenüber China kündigte er weitere Strafzölle an.

Die Kurse an den Aktienbörsen gingen erneut nach unten, der Dax schloss am Freitag mit einem Minus von 1,04 Prozent.

Trump will einem Bericht zufolge am Mittwoch US-Strafzölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden Dollar in Kraft setzen. "Sollte Trump tatsächlich zusätzliche Abgaben erheben, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...