Wie der kanadische Edelmetallproduzent Endeavour Silver Corp. (ISIN: CA29258Y1034 / TSX: EDR), der in Mexiko vier Silberminen betreibt, zum Ende der vergangenen Woche mitteilte, will man aufgrund der im zweiten Halbjahr stark gefallenen Silberpreise sicherheitshalber ein Sparprogramm einführen und in Kürze umsetzen. Geplant sind konzernweite Kosteneinsparungen zur Senkung der Investitions- und Betriebskosten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...