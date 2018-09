Der Vorsitzende der Regierungspartei PiS sieht die EU überraschend als kürzesten Weg zum Wohlstand. Sein Sinneswandel kommt nicht von ungefähr.

Kurswechsel der polnischen Regierungspartei oder Wahlkampfmanöver: Der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, Jaroslaw Kaczynski hat sich am Sonntag ungewohnt europafreundlich geäußert. Er wolle, dass Polen in der Europäischen Union bleibe und so "in jeder Hinsicht" wie westeuropäische Staaten werde, sagte Kaczynski zum Auftakt des Kommunalwahlkampfs. Seine Partei will bei der Kommunalwahl am 21. Oktober ihre Position in Städten und Gemeinden stärken.

Die Wahl werde zeigen, wie viel Unterstützung das Programm seiner Partei in der Bevölkerung habe, ...

