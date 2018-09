bet-at-home .com baut sein eSports-Angebot um eine neue Produktlinie aus.Gaming-Fans finden im neuen Bereich auf bet-at-home.com neben etwa 500 Wetten täglich zahlreiche Informationen zum Thema eSports: Aktuelle News zu den laufenden Turnieren inklusive Livestreams sowie umfangreiche Tutorials der populärsten Spiele mit Infos rund ums Thema Wetten. Speziell zum Start des neuen Produkts bietet der Buchmacher auch ein attraktives Angebot: Mit jeder abgegebenen eSports-Wette sammeln Kunden Gutscheine. Bis zu 50 Euro können so für das Finale des CS:GO - FACEIT Major erspielt werden. Gleichzeitig startet der Wettanbieter auch eine exklusive Partnerschaft mit der größten CS:GO-Liga weltweit. In der 99Damage Liga duellieren sich pro Saison mehr als 15.000...

