Die Vienna Insurance Group (VIG ) hat am 18. Dezember 2017 den Kaufvertrag über 100 Prozent der Anteile an dem Sachversicherer Seesam Insurance AS unterzeichnet. Nun erhielt die VIG die Zustimmung der lokalen Behörden zum Kauf und schloss diesen am 31. August 2018 ab. Mit dem Erwerb der Seesam verfügt die VIG über einen Marktanteil im baltischen Markt von 23,7 Prozent. "Mit dem Kauf der Seesam haben wir bewusst in den Ausbau unserer Marktführerschaft im Baltikum investiert. So festigen wir nicht nur unseren ersten Rang am Gesamtversicherungsmarkt in den drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Nach den aktuellen Statistiken nehmen wir mit 25,8 Prozent Marktanteil nun auch den ersten Platz im Bereich Nichtleben ein", erklärt Franz...

Den vollständigen Artikel lesen ...