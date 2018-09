Die Details dieser »Ethernet over Coax« (EoC) genannten Lösung präsentierte Thorsten Spanka, Vorstand Vertrieb bei Triax, im Rahmen der Tagung des Bundesfachbereichs Technik des ZVEH. Zunächst zeigte er den Wandel in der »Antennenbranche« auf: So habe der seit einigen Jahren anhaltende Bauboom kein Zusatzgeschäft im Bereich der klassischen Empfangstechnik ausgelöst. Vielmehr werden Hersteller und Elektrohandwerker von Kunden zunehmend mit Netzwerk-Themen konfrontiert. Alle Dienste sollen via IP abgebildet werden.

Hotels brauchen ein leistungsfähiges WLAN

Viele Hotels im Bestand stehen heute vor einem Dilemma: Die Gäste erwarten ein leistungsfähiges WLAN. Doch eine Nachrüstung ist einerseits mit oft hohen Kosten verbunden (wenn z.?B. noch Brandschutzvorschriften beachtet werden müssen), andererseits führen Beeinträchtigungen während des Umbaus zu Ausfällen bei den nutzbaren Zimmern.

Die von Triax nun verfügbare Lösung EoC soll hier Abhilfe schaffen. Für die Verteilung des Ethernet-Signals kommen die vorhandenen Koaxialkabel zum Einsatz. In den Hotelzimmern wird jeweils ein »Endpunkt« installiert, was laut Hersteller in rund 15?min erledigt sein soll. Dieser dient dann als Access Point für das Gäste-WLAN mit Übertragungsraten von bis zu 1Gbit/s. Gleichzeitig schleift er das TV-Signal an den Fernseher durch.

Neben der kurzen Umrüstzeit hat der Ansatz mit den Access Points in den Hotelzimmern den Vorteil, dass die WLAN-Abdeckung deutlich besser ist als bei der üblichen Anordnung der Zugangspunkte im Flur (Bild?1). Die EoC-Lösung vermeidet ...

