Liebe Leser! Die Wiener Börse hat die ATX-Beobachtungsliste 08/2018 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 09/2017 bis 08/2018 der prime market-Werte. Sie ist entscheidend für die nächste Überprüfung im September. Morgen tagt schon das Komitee. Und so sieht es aus: Mit der Herausnahme der Buwog gab es ein neues Bild, es ist alles nicht mehr so eng. Bereits im Juni wurde ja Porr in den ATX genommen. Die Liste zeigt nun einen Tausch Do&Co statt Porr an. Morgen Abend wirds effektiv beschlossen, Umsetzung mit den Schlusskursen vom 3. Freitag im September.

