Bereits seit vielen Jahren stattet die ENGIE Refrigeration GmbH die wassergekühlten QUANTUM-Kältemaschinen optional mit Wärmerückgewinnung aus. Diese Möglichkeit bietet der Kältespezialist aus Lindau am Bodensee nun auch für die luftgekühlten QUANTUM-Kältemaschinen an. Ein zusätzlich in der luftgekühlten QUANTUM-Kältemaschine integrierter Wärmetauscher ermöglicht es, die im Kälteerzeugungsprozess ohnehin entstehende Wärme einem definierten Wärmeprozess, beispielsweise der Heizung oder der Warmwasserversorgung, zuzuführen. Ein luftgekühlter QUANTUM mit einer Kälteleistung von 1.300 kW kann dadurch eine Wärmeleistung von 1.480 kW erzeugen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...