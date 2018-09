Die Börsen in den USA hatten gestern auf Grund des Labor Days geschlossen, und auch in Europa dominierte bei den Investoren Zurückhaltung. Die wichtigsten Indices gingen mit nur leichten Veränderungen aus dem Handel. Lediglich die Börse in London konnte auf Grund der steigenden Kurse bei den Öl- und Gasproduzenten sowie den Bergwerkskonzernen ein deutliches Plus erzielen, wobei auch das schwache Pfund einen bedeutsamen Beitrag zu der guten Performance lieferte. Insgesamt wirkte der weiter schwelende Handelskonflikt belastend auf die Märkte. Weiter unter Druck standen die Automobilwerte, der Branchenindex verlor rund 1,0%. Einer der größten Verlierer war hier Volkswagen mit einem Tagesminus von 2,1%. Gesucht war der Öl- und Gassektor, hier...

Den vollständigen Artikel lesen ...