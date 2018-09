4.9.: Alexander Coenen läutet die Opening Bell für Dienstag. Seine in Wien notierte FinGroup AG wurde in Signature AG umbenannt. IPO-Nachschub für Wien wird man weiterhin liefern https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 3.9.: Achim Kaucic läutet die Opening Bell für Montag. Mit Jedermann macht er Uhren mit Schweizer Werken und Saphirgläsern für jedermann erschwinglich. Der Börse-Focus folgt, Auflösung im nächsten Börse Social Magazine. http://jedermann-watches.com http://www.boerse-social.com/magazine 31.8.: Adina Zimmermann läutet die Opening Bell für Freitag. Mit All About Trail möchte sie Läufer dazu inspirieren, den wunderbaren Sport des Trail Runnings zu entdecken, siehe...

Den vollständigen Artikel lesen ...