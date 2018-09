Die offene Arbeitsgruppe des Basler Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle tagt seit Montag in Genf. Auf der Tagesordnung steht unter anderem ein Vorschlag Norwegens, feste Kunststoffabfälle in den Anwendungsbereich des Übereinkommens aufzunehmen. Die Aufnahme in das Basler Übereinkommen hätte erhebliche Auswirkungen auf den internationalen Handel ...

