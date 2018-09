Uranium Energy hat am Montag zum Auftakt der neuen Woche auf der einen Seite einen leichten Abschlag hinnehmen müssen. Auf der anderen Seite sieht es für den Rohstoffwert nach Meinung von Experten relativ gut aus. Denn die Chartanalyse zeigt für diesen in Deutschland meist wenig bekannten Wert einen langfristigen Aufwärtstrend. Die Notierungen sind dabei seit Ende März ausgehend von 1 Euro deutlich nach oben gelaufen und konnten in den vergangenen Wochen auch einige Rücksetzer nach unten jeweils ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...