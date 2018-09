Bei der Siemens Healthineers AG läuft noch bis spätestens zum 12. September ein Aktienrückkauf-Programm. Im Rahmen dieses Programms wurden am 3. August beginnend (an dem Tag waren es 42.057 Stück) eigene Aktien zurückgekauft. Von da an bis zum 31.8. waren es insgesamt 1.068.599 eigene Aktien, die zurückgekauft worden sind. Der durchschnittliche Kaufpreis (ohne Kaufnebenkosten) lag demnach bei 38,0184 Euro und damit unter der aktuellen Notierung. Weitere Details zu diesem Aktienrückkauf:

