Ob Naschkatzen Lebensmittelaktien kaufen? Obwohl Lebensmittel so ziemlich das Wichtigste sind, was wir für unser tägliches Leben benötigen, gibt es interessanterweise nur mehr wenige Lebensmittelaktien an der Wiener Börse. Agrana, Manner, Stadlauer Malzfabrik, Do&Co (wenn wir das Catering zu den Lebensmitteln zählen wollen). Den Global Market mal außer Acht gelassen. Früher waren es mehr, aber das ist lange her. Dunkel glaube ich mich zu erinnern: Mautner-Markhof, Meinl, NÖM, Leipnik-Lundenburger, Steirerobst. Meinl ist ganz dunkel, das war noch vor meiner Zeit. Ich erinnere mich an das Jammern (wohl zu Recht) über die Vermögensteuer, die bei einer börsenotierten Gesellschaft vom Aktienkurs abhängt, obwohl sie eh nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...