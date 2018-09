Das kompakte, doppelflutige Radialgebläse verfügt über eine integrierte und besonders leistungsfähige Elektronik. Es garantiert höchste Zuverlässigkeit auf kleinem Bauraum und das nicht nur im Inneneinsatz. Statt bisher für 24 VDC ist das Radialgebläse nun auch für 110 VDC-Spannung verfügbar. Somit kann das Gebläse direkt und ohne Spannungswandler an vorhandene 110 VDC-Bordnetze angeschlossen werden. Insbesondere für die Umrichterkühlung in Bahnanwendungen ist das Gebläse damit bestens geeignet. Dank integrierter MODBUS Schnittstelle ist eine einfache Bedienbarkeit (Parametrierung) und Datenabfrage für die Überwachung der Betriebszustände kein Problem. Das steckerfertige Gebläse kann einfach per Plug & Play angeschlossen ...

