Tagesgewinner war am Dienstag Advanced Micro Devices, Inc. mit 11,48% auf 28,06 (527% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,02%) vor Ballard Power Systems mit 9,04% auf 3,86 (307% Vol.; 1W 31,29%) und PostNL mit 6,99% auf 3,09 (302% Vol.; 1W 3,10%). Die Tagesverlierer: Air Berlin mit -13,64% auf 0,01 (1% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -21,43%), Tele Columbus mit -7,30% auf 2,60 (406% Vol.; 1W -4,75%), voxeljet mit -5,67% auf 4,16 (157% Vol.; 1W 3,74%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (31106,28 Mio.), HSBC Holdings (27655,5) und Rio Tinto (23694,45). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Advanced Micro Devices, Inc. (527%), Tele Columbus (406%) und Ballard Power Systems (307%). Die beste Aktie...

