Bayer rechnet damit, dass es mit der Klagewelle noch weiter geht. In den USA wird ebenfalls gegen die Bayer-Produkte Xarelto und Essure geklagt.

Wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat sieht sich Bayer inzwischen mit rund 8700 Klagen in den USA konfrontiert. Mit weiteren Klagen sei zu rechnen, erklärte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in seinem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht. Zuletzt waren rund 8000 Klagen bekannt.

Die meisten Kläger haben nach Angaben der Leverkusener ihre Klagen bei einzelstaatlichen Gerichten in den US-Bundesstaaten Missouri, Delaware und Kalifornien eingereicht, die übrigen bei verschiedenen Bundesgerichten. Die Kläger werfen der neuen Bayer-Tochter Monsanto vor, der Kontakt mit glyphosathaltigen Produkten des Unternehmens haben bei ihnen zu Gesundheitsschäden, ...

