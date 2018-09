Der bisherige Präsident der französischen Nationalversammlung François de Rugy hat die Nachfolge von Nicolas Hulot als Umweltminister angetreten, der in der vergangenen Woche seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Der 44-jährige de Rugy kündigte in einem Interview an, nicht abzuweichen vom "Weg des ökologischen Übergangs", der von den Franzosen gefordert werde. Der neue Minister gilt als Pragmatiker. ...

