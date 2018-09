Dow Jones - Jetzt wieder aufwärts?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average setzte zuletzt auf die herausgearbeitete Unterstützung bei 25.888 Punkten zurück und drehte von dort aus auch nach oben. Im gestrigen Handel wurde diese Unterstützung deutlich gerissen. Der Index setzte in das Gap bei 25.800 Punkten zurück, schoss in der Folge aber wieder nach oben. Nun müssen die Käufer zeigen, was sie noch drauf haben.

Als potenziellen Buytrigger für den heutigen Handel kann man das Hoch bei 25.965 Punkten nennen. Etabliert sich der Index per Stundenschlusskurs darüber, lauten die nächsten Ziele 26.028 und 26.082 Punkte. Dieses Szenario ist sicherlich als sehr gewagt anzusehen, bislang kann man aber den Rücksetzer in den vergangenen Tagen noch als trendbestätigende Konsolidierung werten.

Kommt der Dow Jones Industrial Average dagegen nicht über den genannten Buytrigger hinaus und fällt erneut unter 25.888 Punkte, könnte er die Kurslücke bei 25.800 Punkten vollständig schließen. Stabilisiert sich der Index dort nicht, wartet der nächste stärkere Support erst wieder bei 25.692 Punkten.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.08.2018 - 05.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2013 - 05.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX1T87 48,07 20.350,00 4,65 28.09.2018 Dow Jones Index HX1KTC 26,08 22.900,00 8,55 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.09.2018; 14:20 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX3A5A 29,08 29.250,00 7,71 28.09.2018 DowJones Index HX1K7B 16,56 27.800,00 13,59 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.09.2018; 14:22 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Jetzt wieder aufwärts? erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).