Gewinnmitnahmen bei Facebook, Twitter, Amazon und Netflix sorgen für Verluste an den US-Börsen. Besonders stark trifft es die Nasdaq.

Der Aktienkurs von Twitter ist an der Wall-Street am Mittwoch in den Keller gerauscht. Während CEO Jack Dorsey vor dem US-Senat zu der Rolle seines Unternehmens im US-Wahlkampf 2016 aussagte, gab der Aktienkurs des Kurznachrichtendienstes bis Börsenschluss 6,1 Prozent nach. Die Papiere von Facebook verloren rund 2,3 Prozent. Auch andere Technologiewerte schlossen mitunter deutlich im Minus.

Twitter wurde ebenso wie Facebook am Mittwoch vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats zu möglichen Versäumnissen während des Wahlkampfes 2016 angehört. Ihnen wird vorgeworfen, zu langsam auf russische Wahlbeeinflussung reagiert zu haben.

Auch Abseits der Tech-Giganten blieben die Anleger in den USA vorsichtig, zu dominierend sind die Sorgen vor einem Handelskrieg.

Aktuell gibt es für die USA im Handelsstreit zwei akute Baustellen: Zum einen die Neuauflage des Freihandelsabkommens Nafta. An diesem Mittwoch nahmen Vertreter der US-Regierung die Verhandlungen mit Nachbar Kanada wieder auf. Allerdings zeigte sich Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau zuletzt kompromisslos.

Dass es bei den Nafta-Verhandlungen keinen Fortschritt gibt, bereitet den Börsianern Sorgen im Hinblick auf die zweite Baustelle: den Zollstreit mit China. "Wenn die USA mit ihrem Nachbarn und Verbündeten nicht mal eine Einigung zustande bringen, ist das für China ein schlechtes Omen", sagte ein Händler. Börsianer rechnen damit, dass US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen neue Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängt.

Die US-Handelsdaten dürften Trump in seiner Entscheidung noch bestärken: Im Juli stieg das Handelsdefizit gegenüber China auf Rekordniveau, um zehn Prozent auf 36,8 Milliarden Dollar. Insgesamt übertrafen die Importe in die USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...