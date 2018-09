Die Deutsche Börse hat nicht nur den Dax umsortiert. Weitreichendere Änderungen gibt es in den Nebenwerte-Indizes. Alle Werte auf einen Blick.

Wirecard rückt in den wichtigsten deutschen Börsenindex Dax, die Commerzbank steigt in den MDax ab. Zum 24. September treten aber noch zahlreiche Änderungen in den Nebenwerteindizes MDax, SDax und TecDax in Kraft.

Künftig erhalten Technologieaktien aus dem TecDax auch Zugang zum Index der mittelgroßen Werte oder zu dessen kleinerem Bruder, dem SDax. Daher wird der MDax von bisher 50 auf dann 60 Werte ausgeweitet und der SDax von 50 auf 70 Werte aufgestockt. Der TecDax enthält weiterhin genau 30 Werte.

Insgesamt 13 der alten TecDax-Mitglieder sind künftig auch im MDax zu finden: Qiagen, Siemens Healthineers, United Internet, Sartorius, Morphosys, Freenet, Siltronic, Evotec, Telefonica Deutschland, 1&1 Drillisch, Software AG, Nemetschek und Bechtle.

Der Immobilienkonzern Alstria steigt vom SDax in den MDax auf. Insgesamt sind 15 Unternehmen neu im MDax und fünf scheiden aus.

MDax ab 24. September

UnternehmenISIN1&1 Drillisch AGDE0005545503Aareal Bank AGDE0005408116Airbus SENL0000235190alstria office REIT-AGDE000A0LD2U1Aroundtown SALU1673108939Aurubis AGDE0006766504Axel Springer SEDE0005501357Bechtle AGDE0005158703Brenntag AGDE000A1DAHH0Commerzbank AGDE000CBK1001CTS EVENTIM AG & Co. KGaADE0005470306Delivery Hero SEDE000A2E4K43Deutsche EuroShop AGDE0007480204Deutsche Pfandbriefbank AGDE0008019001Deutsche Wohnen SEDE000A0HN5C6Dürr AGDE0005565204Evonik Industries AGDE000EVNK013Evotec AGDE0005664809Fielmann AGDE0005772206Fraport AGDE0005773303freenet AGDE000A0Z2ZZ5FUCHS PETROLUB SEDE0005790430GEA Group AGDE0006602006Gerresheimer AGDE000A0LD6E6Grand City Properties SALU0775917882Hannover Rück SEDE0008402215HELLA GmbH & Co. KGaADE000A13SX22HOCHTIEF AGDE0006070006HUGO BOSS AGDE000A1PHFF7innogy SEDE000A2AADD2K+S AGDE000KSAG888KION GROUP AGDE000KGX8881LANXESS AGDE0005470405LEG Immobilien AGDE000LEG1110METRO AGDE000BFB0019MorphoSys AGDE0006632003MTU Aero Engines AGDE000A0D9PT0Nemetschek SEDE0006452907NORMA Group ...

