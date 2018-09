Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach einer gemeinsamen Roadshow die Hold-Empfehlung und das Kursziel von 14,00 Euro für den Automobil-Zulieferer Polytec . Auf dem Investoren-Event in Zürich habe CFO Peter Haidenek erklärt, dass derzeit eine Ansammlung negativer externer Faktoren (Dieselthema, WLTP, niedrige Abrufpreise für Logistikkartons) für einen Absatzrückgang im Jahr 2018 verantwortlich seien. Neben dem fehlenden Deckungsbeitrag und den schwankenden Kapazitätsauslastungen würde ein massiver Anstieg des Materialaufwands die Marge im Jahr 2018 belasten. Die Visibilität sei angesichts anhaltender Unsicherheiten in Bezug auf die WLTP-Auswirkungen immer noch gering. 3Q18 Ergebnisse werden definitiv sehr schwach sein, so...

