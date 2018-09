Chemgineering ist ein weltweit agierendes Consulting- und Engineering-Unternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitern. Der Schwerpunkt liegt auf anspruchsvollen Investitionsprojekten der Life-Sciences-Industrie (Pharma, Biotechnologie, Food, Feinchemie, Medizintechnik, Diagnostika, Kosmetika). Die Unternehmensgruppe hat ihren Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Serbien, Spanien, Mexiko und Peru. Die Planer meistern ihre Aufträge über alle Fachgewerke hinweg, als Greenfield-Projekt ebenso wie in der Brownfield-Anlage: Produktions-, Entwicklungs- und Forschungszentren, Infrastrukturanlagen oder komplette Fabriken.

Modular zur flexiblen Anlage

Bei vielen Projekten steht diese Frage im Vordergrund: Wie können die Auftraggeber aus der Prozessindustrie schneller und flexibler produzieren und dabei den Wunsch nach individuelleren Produkten erfüllen? Eine Antwort liefert das kürzlich veröffentlichte Whitepaper "Modular Plants" des gleichnamigen temporären Processnet-Arbeitskreises der Dechema: "Schneller, flexibler, individueller" braucht Anlagen auf Basis modularer Konzepte. Ziel ist es, bestimmte Grundfunktionen bei solchen Anlagen immer wieder zu wiederholen, um damit die Abwicklungs- und Montagezeiten zu optimieren. Im Mittelpunkt steht die Überlegung, eine erprobte Lösung zum Standard zu erheben und zu wiederholen - sozusagen ein Copy-and-paste mit anschließendem Plug-and-play. Das erleichtert auch die Dokumentation für die Qualifizierung und Validierung im regulierten Bereich.

Das passende System zum eigenen Anforderungskatalog

Das dazu notwendige Planungswerkzeug muss das Know-how des Planers in ein intelligentes 3D-Modell umsetzen. Performante Planungswerkzeuge verbessern zudem die Produktivität des Planers - durch Fehlervermeidung (Kollisionsüberprüfung, Daten werden bei einem integrierten Tool nur einmal eingegeben), durch die Chance der mehrfachen Nutzung einmal geplanter Anlagenteile (Stichwort: modulare Anlagenplanung) und durch die Möglichkeit des parallelen Planens über unterschiedliche Gewerke hinweg.

Mit dem über Jahre bei Chemgineering eingesetzten bewährten Intergraph PDS-3D kamen die Planer immer häufiger an die Grenzen des technisch Möglichen. Grund: Der Anbieter hatte die Weiterentwicklung des Tools eingestellt; bei der Übernahme der Projektdaten anderer CAD-Systeme traten immer häufiger nicht mehr hinnehmbare Probleme auf. Das Nachfolgeprodukt Smart 3D wurde aus Kostengründen nicht näher betrachtet. 2012 startete Chemgineering die Suche nach einem neuen System.

Dazu wurde ein detaillierter Anforderungskatalog erarbeitet, in dem alle für das Unternehmen relevanten Funktionalitäten aufgelistet waren. Neben moderaten Betriebskosten waren auch die Flexibilität für eine unkomplizierte und zügige Projekteinrichtung, ein geringer Wartungsaufwand, ein transparentes und flexibles Lizenzmodell und die Integration in ...

