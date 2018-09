Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Apple -0,65% auf 226,87, davor 9 Tage im Plus (6,19% Zuwachs von 215,04 auf 228,36), Amazon -2,19% auf 1994,82, davor 7 Tage im Plus (7,18% Zuwachs von 1902,9 auf 2039,51), World Wrestling Entertainment -3,03% auf 86,06, davor 5 Tage im Plus (7,98% Zuwachs von 82,19 auf 88,75), FedEx Corp +1,44% auf 244,76, davor 5 Tage im Minus (-3,06% Verlust von 248,9 auf 241,29), AT&T +0,5% auf 32,02, davor 5 Tage im Minus (-2,95% Verlust von 32,83 auf 31,86), Caterpillar +1,7% auf 140,59, davor 5 Tage im Minus (-2,68% Verlust von 142,04 auf 138,24), Semperit 0% auf 16,1, davor 5 Tage im Minus (-4,73% Verlust von 16,9 auf 16,1), Aixtron +3,35% auf 10,64, davor 5 Tage im Minus (-11,02% Verlust von 11,57 auf 10,29), Duerr +0,19% auf 37,52, davor 5 Tage im Minus...

Den vollständigen Artikel lesen ...