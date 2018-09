Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Ado Properties mit "Buy" und einem Kursziel von 58,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Als auf Berlin konzentriertes Immobilienunternehmen sei Ado am aussichtsreichsten deutschen Wohnimmobilienmarkt aktiv, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den Mieten bestehe noch Nachholpotenzial zu anderen deutschen und europäischen Städten./mf/mis

Datum der Analyse: 05.09.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN LU1250154413

AXC0091 2018-09-06/10:05