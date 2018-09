Maple Gold Mines präsentiert Überblick über beendete Bohrkampagne Das 'Douay'-Goldprojekt des kanadischen Edelmetallexplorers Maple Gold Mine Ltd. (ISIN: CA5651271077 / TSX-V: MGM) in Quebec, Kanada, wurde in den vergangenen 6 Monaten mit einem 22,593 Meter umfassenden Bohrprogramm detaillierter untersucht. Ziel der 52 Diamantbohrungen sowie 57 Rückspülbohrungen war es, den zentralen Ressourcenbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...