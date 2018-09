Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER WireCard 0.38% smax1980 (58285): Nachdem die Aufnahme von Wirecard in den DAX zur Realität geworden ist, kommt die Aktie im Rahmen von "Sell on good News" unter die Druck. In der Vergangenheit gab es öfter Short-Seller-Attacken auf Wirecard. Ich denke, die Hedge-Fonds könnten sich hier zurückmelden. Für mich ist Wirecard weiterhin sehr interessiert, allerdings ist mir der Preis aktuell noch zu teuer. Sollte der Kurs im Rahmen einer massiven technischen Gegenreaktion...

Den vollständigen Artikel lesen ...