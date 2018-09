Der Vorstand der Wienerberger AG hat am 30. November 2017 beschlossen, eigene Inhaberstammaktien zum Marktpreis über die Wiener Börse zu erwerben (Aktienrückkauf 2017/2018). Die Ermächtigung sieht vor, vom 6. Dezember 2017 bis zum 30. Oktober 2018 bis zu 1.200.000 Aktien - das entspricht 1,02 % des Grundkapitals der Wienerberger AG - zu einem Kurs zwischen 1 Euro und 30,76 Euro zurückzukaufen. Nun hat der Vorstand beschlossen, das Rückkaufsprogramm 2017/2018 mit 5. September 2018 vorzeitig zu beenden, denn das maximale Rückkaufsvolumen von wurde erreicht. Der durchschnittliche Kurs liegt bei 21,5817 Euro. In Summe hat Wienerberger knapp 26 Mio. Euro in eigene Aktien investiert.

