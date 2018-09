Und dann habe ich heute auch noch GoPro-Aktien geordert und zwar für ein anderes investierbares wikifolio "Runplugged Running Stocks". Dieses ist knapp 3 Jahre alt, liegt seit Start um 20,9 Prozent im Plus und aktuell in adidas, Garmin, Nike, Technogym, Under Armour, Apple und GoPro investiert. Der Investitionsstil ist extrem vorsichtig, weil ich mich mit der Laufsportmarke Runplugged ja doch an die breite Öffentlichkeit richte. Die GoPro-Aktie wurde heute bei 5,577 verdoppelt. Ich schreibe das auch, weil heute ja der Wien Energie Business Run ist, das starte ich im Uniqa-Team. Und bei wikifolio bin ich weiter dran, dass man European Lithium auch ins Österreich-wikifolio kaufen kann. Würde ich aktuell tun.European Lithium (0,10/0,10 , 0,90% )

Den vollständigen Artikel lesen ...