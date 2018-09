Nach der Sommerpause geht nun auch bei den Kapitalmarktteilnehmern wieder "business as usual" los. Dazu gehören auch Investorenkonferenzen, um neue Unternehmen kennen zu lernen oder sich von Vorständen über die aktuelle Geschäftsentwicklung informieren zu lassen. So fanden sich rund 300 Investoren, Analysten und Journalisten in Frankfurt zur diesjährigen Herbstkonferenz des Equity Forums ein. Präsentiert haben sich innerhalb von zwei Tagen 43 Unternehmen aus verschiedensten Branchen, die in rund 600 Einzel- und Gruppengesprächen genaue Einblicke gaben und Rede und Antwort standen - die folgenden drei sind dabei besonders spannend.Cyan - nach Übernahme in neue Umsatz- und ErgebnisdimensionenNachdem der IT-Sicherheitsspezialist Cyan im April mit einer beachtlichen Bewertung von 200 Millionen Euro im Rahmen des IPOs das erste Mal auf sich aufmerksam machte, legte das Unternehmen Anfang Juli mit einer Übernahme und einer vielversprechenden Prognose nach. Mit I-New wurde ein Anbieter von Technologie- und Servicelösungen sowie Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) übernommen, wodurch sich in den kommenden 24 Monaten erhebliche Synergien ergeben sollen.Folglich plant das Management nun für dieses Jahr mit einem Pro-Forma-Umsatz von mindestens 20 Millionen Euro und einem EBITDA von zumindest sieben Millionen Euro. Im kommenden Jahr sollen jeweils über 35 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...