Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Valneva +0,38% auf 3,945, davor 6 Tage im Minus (-4,15% Verlust von 4,1 auf 3,93), Zumtobel -4,6% auf 7,88, davor 5 Tage im Plus (28,56% Zuwachs von 6,42 auf 8,26), FACC +3,23% auf 20,75, davor 4 Tage im Minus (-7,8% Verlust von 21,8 auf 20,1), Uniqa +0,06% auf 8,305, davor 4 Tage im Minus (-2,81% Verlust von 8,54 auf 8,3), Strabag -1,1% auf 35,8, davor 3 Tage im Plus (6,94% Zuwachs von 33,85 auf 36,2), Erste Group -2,23% auf 34,66, davor 3 Tage im Plus (3,44% Zuwachs von 34,27 auf 35,45), Verbund +4,83% auf 35,6, davor 3 Tage im Minus (-2,86% Verlust von 34,96 auf 33,96), Lenzing +0,1% auf 102,9, davor 3 Tage im Minus (-1,63% Verlust von 104,5 auf 102,8). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: SBO (schlechtester...

Den vollständigen Artikel lesen ...