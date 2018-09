Frankreich verfolgt eine klare Strategie - Deutschland hat keinen Plan: Im europäischen Machtkampf um Personal und Inhalte gerät die Bundesregierung zusehends ins Hintertreffen.

Von dem freundlichen Herrn Ende 50 kann an diesem Abend jeder etwas lernen. Vor allem, wie man sich geschickt um einen Posten bewirbt, dessen Auswahlprozess politisch heikel und komplex ist. François Villeroy de Galhau, Gouverneur der französischen Notenbank, würde im nächsten Jahr gern zum neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) avancieren. Dafür braucht er allerdings die Zustimmung der Bundesregierung. Also ist jeder Auftritt in Deutschland eine Chance für ihn - so wie im Februar bei der Münchner Europa-Konferenz.

Die Rede des 59-jährigen Franzosen kommt beim deutschen Publikum gut an, nicht nur, weil er "soziale Marktwirtschaft" unfallfrei aussprechen kann. Zwar sagt Villeroy de Galhau: "Ich bin zu 100 Prozent französisch." Aber seine Wurzeln, die lägen seit "zwei Jahrhunderten in Deutschland". Und überhaupt: Der gern zitierte Gegensatz zwischen deutschen Regeln und französischer Ausgabenfreudigkeit sei eine "Karikatur". Damit das klar sei: "Es steht nicht zur Debatte, eine Transferunion einzuführen, die nur bestimmten Ländern helfen würde."

Seit mehr als einem Jahr geht das nun schon so. "Frankreich ist fest entschlossen, den EZB-Posten für sich zu reklamieren", heißt es in Brüssel. Deshalb lässt der Franzose Villeroy de Galhau, der als Kind oft seine Ferien im Saarland verbracht hat, keine Gelegenheit aus, um sich in der Bundesrepublik als guter Europäer und versierter Deutschlandversteher zu präsentieren.

Sein härtester Konkurrent, Bundesbankpräsident Jens Weidmann, kämpft dagegen in Frankreich noch immer gegen sein Image des deutschen Besserwissers an - und stößt in Südeuropa auf tiefe Skepsis. Auch deshalb setzt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) längst andere personelle Prioritäten. Möglichkeiten gibt es für sie genug: Noch nie waren in Europa so viele hochkarätige Jobs neu zu besetzen (siehe Kurztextgalerie auf der nächsten Seite). 2019 werden in der EU alle Spitzenfunktionen vom Chef der Kommission über den Präsidenten des Europäischen Rates bis zum Präsidenten des Europäischen Parlaments vergeben. Und die EZB braucht nicht nur einen neuen Chef, sondern auch einen neuen Bankenaufseher und ein neues Direktoriumsmitglied.

Die anstehenden Personalfragen sind das eine. Für die wichtigsten europäischen Baumeister Deutschland und Frankreich gäbe es auch viel anderes zu tun. Zumal die Herausforderungen angesichts des Rückzugs der Amerikaner von der Weltbühne und des Aufstiegs Chinas zur Weltmacht riesig sind.

Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron könnten, ja: müssten eigentlich auch deshalb viel bewegen, weil sie wenig zu verlieren haben. Der Kanzlerin, die sich 2021 wohl nicht noch einmal zur Wahl stellen wird, bleiben noch rund drei Jahre: Sie könnte mehr an ihre Rolle in den Geschichtsbüchern denken als an das Urteil der Wähler am Ende ihrer letzten Legislaturperiode. Und Macron hat mit einer klar proeuropäischen Agenda die Wahl gewonnen. Er will ein starkes Frankreich in einem mächtigen Europa - und sich daran messen lassen, ob ihm das gelingt.

Doch von einem deutsch-französischen Dream Team ist wenig zu spüren. Was auch damit zu tun hat, dass Macron sowohl personell als auch inhaltlich einer klaren Strategie zu folgen scheint, während das deutsche Vorgehen eher an ein Vorstolpern erinnert.

Wenn es schlecht läuft, kann die Bundesregierung in diesen entscheidenden Monaten in Europa kaum inhaltliche Akzente setzen. Und wenn sie Pech hat, steht sie auch beim Postengeschacher am Ende mit leeren Händen da: Dann ist weder der EZB-Präsident ein Deutscher noch der Chef der EU-Kommission. Chef der EU-Kommission - so lautet derzeit der Plan der Kanzlerin. Merkel unterstützt den CSU-Mann Manfred Weber als Spitzenkandidaten der christdemokratischen Parteienfamilie EVP bei der Europawahl im nächsten Mai. Weil die EVP nach Lage der Dinge im nächsten Europaparlament wieder die stärkste Fraktion stellen wird, wäre Weber der natürliche Kandidat für den Top-Posten in der Kommission.

Soll der Weber mal Wahlkampf machen

Allerdings wird selbst im Kanzleramt ...

