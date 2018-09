Tagesgewinner war am Donnerstag Tele Columbus mit 6,79% auf 2,59 (287% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -25,75%) vor SolarWorld mit 5,99% auf 0,15 (55% Vol.; 1W -8,02%) und Technogym mit 5,00% auf 9,66 (295% Vol.; 1W 10,40%). Die Tagesverlierer: Vapiano mit -11,80% auf 13,00 (755% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -27,78%), Signature AG mit -10,71% auf 1,00 (47% Vol.; 1W -10,71%), Klondike Gold mit -10,56% auf 0,16 (0% Vol.; 1W -4,73%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (27076,62 Mio.), BP Plc (25647,94) und Vodafone (23925,45). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Vapiano (755%), Advanced Micro Devices, Inc. (372%) und Technogym (295%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC...

