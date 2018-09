DAX - Bullisches Versagen an der 11.990er Marke

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX brachte gestern eine erste kleine Erholung ausgehend von der 12.000 Punkte-Marke. Diese scheiterte jedoch bereits knapp unterhalb der 12.100 Punkte-Marke da - zur Unzeit für die Bullen - auch die sonst so robusten US-Indizes zu schwächeln begannen und deutlich nachgaben. Heute Vormittag startete der Index erneut schwach, das anschließende Aufbäumen der Bullen kam dann jedoch nicht über die extrem wichtige Chartmarke bei 11.990 Punkten hinaus.

Kurzfristig ist die Marke von 11.990 Punkten absolut entscheidend - so lange den Bullen kein Stundenschluss über diesem Level gelingt, ist tendenziell ein direktes weiteres Abdriften zu präferieren. Die nächsten nennenswerten Unterstützungen befinden sich erst im Bereich 11.750 bis 11.800 Punkte. Da könnte also noch einmal (metaphorisches) "Blut fließen" bei den Bullen.

Oberhalb von 11.990 Punkten wäre eine kurzfristige Erholung denkbar, mittelfristig bleibe ich jedoch weiter klar bärisch, auch wenn die ersten Kursziele auf der Unterseite abgearbeitet wurden. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2018 -07.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 01.09.2013 -07.09.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX1JTK 19,82 9.975 5,92 28.09.2018 DAX Index HX1JVD 4,39 11.525 26,29 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.09.2018; 10:34 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9UYF 13,21 13.241 9,37 28.09.2018 DAX Index HX1JPG 21,55 14.075 5,66 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 07.09.2018; 10:34 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Bullisches Versagen an der 11.990er Marke erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).