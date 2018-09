Das Papier des Bayer-Konzerns war ein Ankerwert in langfristig orientierten Portfolios. Doch die Zeiten sind offenbar vorbei. Es gibt aber eine passende Alternative.

Die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Bayer zählte in der Vergangenheit für viele Anleger zu den sogenannten Witwen- und Waisenpapieren: ein Wertpapier mit geringem Kurspotenzial, aber mit hoher und konstanter Dividendenrendite.

Genau genommen hat das aber nie gestimmt, wie ein Blick auf den langjährigen Chart zeigt: Der Bayer-Aktie weist doch einige Schwankungen auf. Zwischen Ende 2011 und 2015 etwa stieg die Aktie von 40 auf 144 Euro, um anschließend innerhalb von 15 Monaten wieder auf circa 83 Euro zu fallen.

In Bezug auf Dividendenzahlungen allerdings stimmt die Wahrnehmung: In den vergangenen zehn Jahren hat das Unternehmen neun Mal die Zahlung erhöht - lediglich von 2008 auf 2009 ist die Dividende konstant geblieben. Allein deswegen zählt die Aktie zu den zentralen Positionen in vielen langfristig orientierten Portfolios.

Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...